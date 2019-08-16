Son Dakika Haberleri: Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı

5 dakika önce

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren işçi A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren işçi A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülük Mahallesi'nde oturan A.K.'nin, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada; evin balkonunda, tahtalarla çevrilmiş bölme içinde 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan A.K., gözaltına alındı.


Melikgazi, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum
Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı CHP'li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın insan ticareti kamu spotunda oynamasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 10:17:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]