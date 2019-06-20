Son Dakika Haberleri: Balkonda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Balkonda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

30 dakika önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde, evinin balkonunda saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Balkonda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde, evinin balkonunda saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İhbar üzerine Şehit Alibey Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde A.T.Ö'ye ait evde arama yapan polis ekipleri, balkonda plastik doğrama ile çevrilmiş özel alanda saksılara ekilmiş 133 kök Hint keneviri ele geçirdi.
A.T.Ö. ile evde bulunan H.A.M. gözaltına alındı.
Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yakılarak imha edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:36 Kaynak: AA
Eşme, Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 4 bin 321 personel alınacak Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkonda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]