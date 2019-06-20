Balkonda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
30 dakika önce
Uşak'ın Eşme ilçesinde, evinin balkonunda saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:36 Kaynak: AA
'ın Eşme
ilçesinde, evinin balkonunda saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
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Caddesi'nde A.T.Ö'ye ait evde arama yapan polis ekipleri, balkonda plastik doğrama ile çevrilmiş özel alanda saksılara ekilmiş 133 kök Hint keneviri ele geçirdi.
A.T.Ö. ile evde bulunan H.A.M. gözaltına alındı.
Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yakılarak imha edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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