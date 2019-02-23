Son Dakika Haberleri: Balkonda İntihar Girişimi Son Anda Önlendi

Balkonda İntihar Girişimi Son Anda Önlendi

19 dakika önce

Hatay'da, ailesiyle tartışan ve intihara kalkan şahıs, yakınları ve polisin ikna etmesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Balkonda İntihar Girişimi Son Anda Önlendi, System.String[]
Hatay'da, ailesiyle tartışan ve intihara kalkan şahıs, yakınları ve polisin ikna etmesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Olay, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan 32 yaşındaki Mustafa Ç, evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Yakınları ve polis tarafından yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu ikna edilen Mustafa Ç. önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç. daha sonra serbest bırakıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

Polis, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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