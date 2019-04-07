Balkonda İpe Asılı Haldeki Tavuğu İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
RİZE'de apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda bacağından asılı halde duran tavuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
RİZE'de apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda bacağından asılı halde duran tavuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde kent merkezindeki Çarşı Mahallesi
'nde bulunan Hanoğlu Apartman'ında meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda, çamaşır ipine baş aşağı bacağından asılı halde duran tavuğu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracıyla tavuğu kurtardı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, dairede o sırada kimsenin bulunmadığı belirtildi.
- Rize
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:46 Kaynak: DHA
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