Son Dakika Haberleri: Balkonda İpe Asılı Haldeki Tavuğu İtfaiye Kurtardı

Balkonda İpe Asılı Haldeki Tavuğu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

RİZE'de apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda bacağından asılı halde duran tavuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Balkonda İpe Asılı Haldeki Tavuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
RİZE'de apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda bacağından asılı halde duran tavuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde kent merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde bulunan Hanoğlu Apartman'ında meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonunda, çamaşır ipine baş aşağı bacağından asılı halde duran tavuğu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracıyla tavuğu kurtardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, dairede o sırada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:46 Kaynak: DHA

Çarşı Mahallesi, Rize, İtfaiye, Güncel
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