Son Dakika Haberleri: Balkonda kendini astı
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Balkonda kendini astı

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan C., sabah saatlerinde evinin balkonunda iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Erkan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İskenderunhatay
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:16 Kaynak: DHA
Gültepe, İskenderun, Güncel
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