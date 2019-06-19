Balkonda kendini astı
1 saat önce
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:16 Kaynak: DHA
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde Erkan C. (48) evinin balkonunda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Gültepe
Mahallesi'nde yaşayan Erkan C., sabah saatlerinde evinin balkonunda iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Erkan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İskenderunhatay
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