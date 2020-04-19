Balkonda konser verdiler - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle müzisyen iki kardeş, balkona çıkarak konser verdi. Komşilarının alkışlarla eşlik ettiği konserde iki kardeş 'Aman doktor canım doktor' şarkısını doktorlara hitaben seslendirdi.

Bugün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kuşbazda sokakta oturan müzisyen Ünsal Çelik ve Varol Çelik, sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlarına çıkarak konser verdi. Konsere, doktorlara hitaben seslendirdiği 'Aman doktor canım doktor' şarkısıyla başlayan iki kardeş, klarnet ve tef ile eğlenceli vakit gerdi. Çevre sakinleri de balkonlarına çıkarak, şarkılara eşlik ederken, bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bu görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.