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Balkonda köpeğine şiddet uygulamış, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı! Bir kez daha para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Balkonda köpeğine şiddet uygulamış, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı! Bir kez daha para cezasına çarptırıldı

13.07.2021 12:50

Adana'da balkonda köpeğine şiddet uyguladığı anları sosyal medyada paylaşan kadının görüntüleri büyük tepki çekmişti. Köpeğe şiddet uygulayan kadının zihinsel engelli olduğu ortaya çıkarken, görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, kadının adresine giderek hayvana eziyet etmekten bin 33 lira cezai işlem uygulamıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Köpeğin yasaklı ırk olduğunu tespit eden Adana Valiliği kadına 11 bin 467 lira para cezası uygulanırken köpek ise barınağa teslim edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesinde bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanınca tepkiye neden olmuştu. Komşusunun çektiği videoda kadının balkondaki köpeğe defalarca tokat ve tekme attığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği iddia edilmişti.

Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

BİN 33 TL PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Bu görüntüler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek köpeğe eziyet eden kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının yüzde 50 zihinsel engelli Sümeyye Ş. olduğunu belirledi. Polis daha sonrada kadının adresine giderek hayvana eziyet etmekten bin 33 lira para cezası yazdı.

11 BİN 467 LİRALIK BİR CEZA DAHA

Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır." denildi.

Balkonda köpeğine şiddet uygulamış, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı! Bir kez daha para cezasına çarptırıldı

Adana Valiliği, Para Cezası, Engelli, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda köpeğine şiddet uygulamış, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı! Bir kez daha para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Balkonda köpeğine şiddet uygulamış, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı! Bir kez daha para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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