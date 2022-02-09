BALKONDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda, sönmemiş soba kovasından çıktığı tahmin edilen yangın, komşuların müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye aracı yol kenarına uygunsuz park eden otomobiller nedeniyle yangının çıktığı sokağa girmekte zorluk yaşadı.

Dün saat 15.00 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi 4604 sokakta 8 numaralı apartmanın ikinci katındaki Galip Ürün'e ait dairenin balkonunda yangın çıktı. Yangın komşuların yangın tüpü ile müdahalesi sonucu büyümeden önlendi. Komşuların 'Yangın var' sesleriyle sokağın karşısındaki işyerinden çıkarak binanın önündeki garajın üzerinden yan dairenin balkonuna çıkan Zahir Acat, aşağıdan uzatılan yangın söndürme tüpünü alarak ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalesiyle alevi söndüren Acat, "Çıktım yangın söndürme cihazı ile müdahale etmeye çalıştım" dedi. Yangını itfaiyeye haber veren Enes Akarsu ise "Ses duydum patlama gibi. Bir şey devrildi sandım. Sonra komşular bağırmaya başladı. Dumanı fark ettim, sonra balkonda alevleri gördüm. İtfaiyeyi aradım ilk önce, sonrasında komşular balkona çıktı müdahale etti" diye konuştu.

İTFAİYE ARACI SOKAĞA GİRMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Yangın ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye aracı, uygunsuz park eden otomobiller nedeniyle binanın bulunduğu sokağa girmekte zorluk yaşadı. Park halindeki otomobillerden birinin sürücüsü çağrılarak yol açıldı. Sokak sakinleri park yasağı olmasına rağmen sürücülerin otomobillerini her zaman uygunsuz bir şekilde yol kenarına park ettiklerini, sürekli sürücüleri uyarmak zorunda kaldıklarını söylediler.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının balkona bırakılan tam sönmemiş soba kovasının içindeki küllerin rüzgarın da etkisi ile balkondaki şilteye sıçramasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.