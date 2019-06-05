Balkonda mahsur kalan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
1 saat önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ailesi evde yalnızken hava almak için çıktığı balkonda kapının kapanması sonucunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
'nin Dilovası
ilçesinde ailesi evde yalnızken hava almak için çıktığı balkonda kapının kapanması sonucunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi
Mahallesi İstiklal Caddesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne ve babası bayram ziyaretine giden 16 yaşındaki E.D. evde yalnız kaldı. Hava almak için çıktığı balkonda kapının kapanması sonucunda mahsur kalan E.D. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, E.D.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Açık kalan pencereden eve giren ekipler, kilitli kalan kapıyı açarak E.D.'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı. - KOCAELİ
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