Balkonda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı
1 saat önce
Antalya'da ikinci kat balkonunda mahsur kalan 6 yaşındaki çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.
Antalya
'da ikinci kat balkonunda mahsur kalan 6 yaşındaki çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı. Kepez
ilçesi Ulusoy Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci kat balkon demirinden bir çocuğun sarktığını görenler, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
İsminin A.Ö. olduğu öğrenilen 6 yaşındaki çocuğun düşme ihtimaline karşı, aşağıda battaniyeyle önlem alınmaya çalışıldı. Birinci kat balkonuna çıkan bir kişi, balkondaki merdivenle ulaştığı ikinci katta çocuğu kurtardı.
Eve geldiğinde, çocuğunun mahsur kaldığını ve tehlikeli şekilde balkondan aşağı sarktığını öğrenen anne Emine D, uzun süre ağladı. Emine D'nin kızını okula bırakmak için evden ayrıldığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 Kaynak: AA
Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu
Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı
9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz