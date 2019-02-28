Son Dakika Haberleri: Balkonda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Balkonda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

1 saat önce

Antalya'da ikinci kat balkonunda mahsur kalan 6 yaşındaki çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

Balkonda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı, System.String[]
Antalya'da ikinci kat balkonunda mahsur kalan 6 yaşındaki çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci kat balkon demirinden bir çocuğun sarktığını görenler, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İsminin A.Ö. olduğu öğrenilen 6 yaşındaki çocuğun düşme ihtimaline karşı, aşağıda battaniyeyle önlem alınmaya çalışıldı. Birinci kat balkonuna çıkan bir kişi, balkondaki merdivenle ulaştığı ikinci katta çocuğu kurtardı.

Eve geldiğinde, çocuğunun mahsur kaldığını ve tehlikeli şekilde balkondan aşağı sarktığını öğrenen anne Emine D, uzun süre ağladı. Emine D'nin kızını okula bırakmak için evden ayrıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 Kaynak: AA

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