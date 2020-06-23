Balkonda mahsur kalan ebabil kuşunu ev sahibi kurtardı - Son Dakika

Balkonda mahsur kalan ebabil kuşunu ev sahibi kurtardı

Balkonda mahsur kalan ebabil kuşunu ev sahibi kurtardı İnternetten yaptığı araştırmada kuşun ebabil olduğunu öğrenince şaşırdı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düştüğü balkonda sinekliğe takılarak mahsur kalan ebabil kuşu, kendisini gören ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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