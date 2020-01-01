Balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kapanan kapıyı açamayan Sert, yaklaşık 1,5 saat balkonda kaldı. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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