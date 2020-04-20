Balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

ÇANKIRI'da, balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinde, TOKİ Tuzlu Bağları mevkiinde dört katlı bir apartmanın en üst katında balkonda mahsur kalan kediyi fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ev sahibinin evde olmadığı belirtilen dairenin balkonundaki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla balkona tırmanan itfaiye ekibi, korkan kediyi sakinleştirildikten sonra bulunduğu yerden indirdi. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.