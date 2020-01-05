Balkonda mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Balkonda mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

6 saat önce

Balkonda mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonuIsparta'da iki katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Balkonda mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

Isparta'da iki katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona uzatılan itfaiye eri bir sopanın ucuna bağlanan çuvalla kediyi yakalamaya çalıştı. İtfaiye erinden kaçan kedi, balkondan ağaca atlayıp, indi.

Olay, dün gece Isparta'nın Emre Mahallesi 123. Cadde üzerindeki ekmek fırını yanında bulunan binada meydana geldi. Mahalle sakinleri iki katlı evin üst katında boş durumdaki dairenin balkonunda kediyi görünce, hayvanın mahsur kaldığını düşünerek itfaiyeyi aradı.

İhbarı alan polis ve itfaiye ekipleri saat 02.00 sıralarında belirtilen adrese gitti. Bir sopanın ucuna çuval bağlayan görevli, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi bulunduğu balkondan kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye görevlisinin çuvalla yakalamaya çalıştığı kedi, bir türlü çuvala girmedi. Balkonun dört köşesini dolaşan, zaman zaman demir korkulukların dışına da çıkan kedi, itfaiye personelinin tüm çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Sonunda kedi balkona tırmandığı ağacın dallarına uzanarak, kendi kendine inip, kayıplara karıştı. Emniyet ve itfaiye ekipleri de görev yerlerine döndü.

Balkonda mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

İtfaiye, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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