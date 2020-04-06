Balkonda mahsur kalan yaşlı kadın kendini kurtaran görevlilerden çikolata istedi - Son Dakika

Balkonda mahsur kalan yaşlı kadın kendini kurtaran görevlilerden çikolata istedi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin balkonunda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesinde 3 katlı bir apartmanda tek başına yaşayan Ayşe Kıvrak çıktığı balkon kapısı rüzgardan örtülünce evinin içerisine giremedi. Kapıyı uğraşmasına rağmen açamayınca balkonda kalıp sesini duyurmaya çalışan yaşlı kadının yardımına yoldan geçen bir kişi yetişti. Kulağı zor işiten yaşlı kadının balkonunda mahsur kaldığını gören kişi, durumu polise haber verince adrese itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yaşlı kadını kurtarabilmek için kattaki diğer balkona merdiven uzatarak eve girebildi. Ardından balkon kapısı içeriden açılarak yaşlı kadın mahsur kaldığı balkondan kurtarıldı.

Ayşe Kıvrak, daha sonra kapısının önüne gelen polis ve itfaiye görevlilerine balkona çıktıktan sonra rüzgardan kapının örtülmesi üzerine evine giremeyerek mahsur kaldığını ve yardım istediğini anlattı. Kıvrak, kapıda kalmaması için evine girmesini bekleyen polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah bin kere razı olsun sizden. Beni kurtardınız" dedi. 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ın teşekkür için polis ve itfaiye görevlilerine etli ekmek ve çikolata alıp yemeleri için para uzatması üzerine, "Biz polisiz, görevimizi yapıyoruz, polis para almaz" diyerek yaşlı kadının teklifini geri çevirdi. Kadının ısrar etmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri adresten ayrıldı.