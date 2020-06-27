Balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızını itfaiye kurtardı

Antalya'da kapı kolunun kırılması sonucu balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Antalya'da kapı kolunun kırılması sonucu balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki bir apartmanını 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedriye Bozkurt (90) ile kızı Asuman Bozkurt (65), oturmak için evlerinin balkonuna çıktı. Kapıyı kapatacakları sırada ise kapının kolu kırıldı. İçeriye giremeyen anne kız, komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla balkona giren itfaiye ekipleri, kapıyı açarak anne ve kızı kurtardı.


Kurtarılmanın sevincini yaşayan Bedriye Bozkurt, itfaiye ekiplerine seslenerek, "Oğlum sizi de işinizden alıkoyup, yorduk" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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