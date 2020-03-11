Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Aksaray'da balkonda mahsur kalan Pamuk isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Aksaray'da balkonda mahsur kalan Pamuk isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yıldırım'ın sahip olduğu 8 aylık Pamuk isimli süs köpeği, 3 katlı iş merkezinin 2. katındaki ofis balkonunda mahsur kaldı. Çevrede bulunan iş yeri sahipleri sürekli havlayan köpeği fark edince iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibine ulaşamayan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile balkona ulaşarak köpeği aldı. Aşağıya indirilen Pamuk sevimliliği ile dikkat çekerken, kurtarma operasyonunun ardından olay yerine gelen köpeğin sahibi ekiplere teşekkür etti. - AKSARAY

Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:06:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]