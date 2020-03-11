Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da balkonda mahsur kalan Pamuk isimli süs köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yıldırım'ın sahip olduğu 8 aylık Pamuk isimli süs köpeği, 3 katlı iş merkezinin 2. katındaki ofis balkonunda mahsur kaldı. Çevrede bulunan iş yeri sahipleri sürekli olarak köpeğin havlamasını fark edince iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibine ulaşamayan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkona ulaşarak Pamuk isimli köpeği aldı. Aşağıya indirilen Pamuk sevimliliği ile dikkat çekerken, kurtarma operasyonunun ardından olay yerine gelen köpeğin sahibi, köpeğini teslim alarak ekiplere teşekkür etti.