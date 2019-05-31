Balkonda oturduğu sandalyede hayatını kaybetti
1 saat önce
Balkonda oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Polis yaşlı kadının ölüp ölmediğinden emin olmak için 2. kata tırmandı Yaşlı kadının balkonda öldüğünü yoldan geçenler fark ettiDENİZLİ - Denizli'de yaşlı bir kadın, evinin balkonunda sandalyede otururken hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
Balkonda oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Polis
yaşlı kadının ölüp ölmediğinden emin olmak için 2. kata tırmandı
Yaşlı kadının balkonda öldüğünü yoldan geçenler fark etti
DENİZLİ - Denizli
'de yaşlı bir kadın, evinin balkonunda sandalyede otururken hayatını kaybetti. Yaşlı kadının balkonda öldüğünü yoldan geçenler fark etti
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi
ilçesi Sümer Mahallesi Ankara
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nezahat Besim isimli yaşlı kadının oturduğu evinin balkonunda ki sandalyede hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının seslenerek uyandırmak istedi. Ekipler yanıt alamayınca kadına ulaşmak için Denizli Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığına durumu bildirerek yardım istedi. Bu sırada yaşlı kadının yaşıyor olabileceğini düşünün bir polis memuru daha sonra ikinci kata balkondan tırmandı. Polis memuru ardından kadının nabzını kontrol edince Besim'in öldüğünü belirledi. Daha sonra itfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren sağlık ekipleri de Besim'in birkaç saat önce öldüğünü tespit etti. Dinlenmek için oturduğu sandalyede ölü bulunan yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde ise kadının geçirdiği kalp krizi sonrası ölmüş olabileceği düşünülüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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