Balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Evinin balkonunda oturan Meryem U. (23) kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi 'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

İzmir 'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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