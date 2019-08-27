Son Dakika Haberleri: Balkonda otururken başından vurulmuştu, 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balkonda otururken başından vurulmuştu, 4 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Balkonda otururken başından vurulmuştu, 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.


Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde evinin balkonda oturan Meryem U. (23), çıkan kavga sonucunda sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, gördü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Alınan bilgiler doğrultusunda C.T. (17), A.C.A. (17), C.Ö. (19) ve H.Ç. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralanan Meryem U'nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. - İZMİR

Yıldız Mahallesi, Meryem, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum
Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkonda otururken başından vurulmuştu, 4 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]