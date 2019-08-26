Son Dakika Haberleri: Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika Güncel Haber

Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde evinin balkonunda oturan Mehmet Karaali (42) motosikletli 2 kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde evinin balkonunda oturan Mehmet Karaali (42) motosikletli 2 kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 ellerindeki pompalı tüfekle apartmanın zemin katındaki balkona ateş açtı. Bu sırada balkonda oturan Mehmet Karaali vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Karaali, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Karaali'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İskenderun, Karaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum
Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:15:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]