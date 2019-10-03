Son Dakika Haberleri: Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
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Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

27 dakika önce

Adana'da evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir araçtan üzerine ateş açılan kişi ağır yaralandı.

Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

Adana'da evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir araçtan üzerine ateş açılan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Ferhat Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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