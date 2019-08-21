Son Dakika Haberleri: Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde balkonda oynarken 3'üncü kattan düşen Suriyeli Firas El Şahaze (2) ağır yaralandı.

Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde balkonda oynarken 3'üncü kattan düşen Suriyeli Firas El Şahaze (2) ağır yaralandı.
Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi Demirbilek Apartmanı'nda ailesiyle oturan Suriyeli Firas El Şahaze, saat 19.00 sıralarında 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Firas El Şahaze, ambulansla hastaneye götürüldü. Firas El Şahaze daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahaze'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.


Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış hakkında açıklama! Şırnak Valiliği, Silopi'de çıkan çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]