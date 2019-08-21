Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde balkonda oynarken 3'üncü kattan düşen Suriyeli Firas El Şahaze (2) ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kumluca
ilçesinde balkonda oynarken 3'üncü kattan düşen Suriyeli Firas El Şahaze (2) ağır yaralandı.
Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi Demirbilek Apartmanı'nda ailesiyle oturan Suriyeli Firas El Şahaze, saat 19.00 sıralarında 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Firas El Şahaze, ambulansla hastaneye götürüldü. Firas El Şahaze daha sonra Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne sevk edildi. Şahaze'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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