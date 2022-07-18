Bursa 'da 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı. Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü.

Kaynak: DHA

İnegöl, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü! - Son Dakika

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