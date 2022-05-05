Balkonda saksıda kenevir yetiştiren kadına 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Balkonda saksıda kenevir yetiştiren kadına 2 yıl 6 ay hapis cezası

05.05.2022 13:21
Balkonda saksıda kenevir yetiştiren kadına 2 yıl 6 ay hapis cezası

Kastamonu'da yıl evinin balkonunda saksıya kenevir eken uyuşturucu bağımlısı kadın, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da yıl evinin balkonunda saksıya kenevir eken uyuşturucu bağımlısı kadın, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da geçen yıl Ocak ayında il merkezinde düzenlenen operasyonda evin balkonunda saksıda kenevir ekerek uyuşturucu yetiştiren A.A., gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan A.A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

10 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık A.A., uyuşturucu satmadığını belirterek, beraatını talep etti. A.A., "Keneviri kendim kullanmak için diktim. Sadece bir süreliğine ilaçlardan kurtulmak için uyuşturucu hap kullanmak için kenevir ektim. 15 yıldır kullanıyorum. Artık sağlığıma zarar veriyordu. Keyif amaçlı kullanmadım. Sadece ilaçlarımı bırakmak için kullanmak üzere diktim. Beraatımı talep ediyorum. Aleyhe hususları katılmıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.A.'nın uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay ve izinsiz kenevir ekiminden dolayı da 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ile birlikte hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı. - KASTAMONU

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Uyuşturucu, Kastamonu, Kenevir, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda saksıda kenevir yetiştiren kadına 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkonda saksıda kenevir yetiştiren kadına 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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