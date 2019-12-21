Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de inşaat işçisi, 2. kattaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Kayseri'de inşaat işçisi, 2. kattaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Bekir İncekeçeci (59), merkez Kocasinan ilçesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan İncekeçeci'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İncekeçeci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı

Kocasinan, Kayseri, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:35 Kaynak: AA
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