Son Dakika Haberleri: Balkonda teyzesinin kucağından düşen bebek ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Balkonda teyzesinin kucağından düşen bebek ağır yaralandı

Balkonda teyzesinin kucağından düşen bebek ağır yaralandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde balkonda teyzesinin kucağından düşen bebek ağır yaralandı.

Balkonda teyzesinin kucağından düşen bebek ağır yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde balkonda teyzesinin kucağından düşen bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslanbey Mahallesi'ndeki müstakil evde 1,5 yaşındaki Melek Koç, balkonda teyzesinin kucağından kayarak sokağa düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen bebeğin yardımına komşuları koştu.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Komşu Nazlı Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin diğer kızını okula bırakmak için bebeği kız kardeşine emanet ettiğini belirtti.

Annesi evden çıkarken bebeğin düştüğünü dile getiren Özdemir, "Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Ambulans geldi, hemen hastaneye götürdüler." dedi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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