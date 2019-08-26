Son Dakika Haberleri: Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti
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Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) başına kurşun isabet etti.

Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) başına kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Uğurlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iddiaya göre H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Bu sırada evlerinin balkonunda uyuduğu öğrenilen Meryem Uğurlu, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, balkondaki ağır yaralı Uğurlu'yu ambulansa alarak Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek alanda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis, H.Ç. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:22 Kaynak: DHA
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(görüntülü) balkonda uyurken başına kurşun isabet etti
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