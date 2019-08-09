Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı
1 saat önce
Isparta'da bir evin balkonundan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenen narkotik polisi, zehir ticaretini suçüstü yakaladı.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:48 Kaynak: İHA
'da bir evin balkonundan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenen narkotik polisi, zehir ticaretini suçüstü yakaladı. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte zehir ticari ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda Anadolu Mahallesi'nde bir evin balkonundan uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları operasyonda N.O., B.O., İ.H.Ö., İ.Y.T ve H.Ö. isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Evde arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette hazırlanmış 8 poşet esrar maddesi, hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işleri devam eden şüphelilerden N.O., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 1'inin yaşı küçük diğer 4 şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA
Isparta'da huzurevi sakinleri için temsili düğün yapıldı Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu