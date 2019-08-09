Son Dakika Haberleri: Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı
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Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da bir evin balkonundan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenen narkotik polisi, zehir ticaretini suçüstü yakaladı.

Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı, System.String[]
Isparta'da bir evin balkonundan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenen narkotik polisi, zehir ticaretini suçüstü yakaladı. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte zehir ticari ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda Anadolu Mahallesi'nde bir evin balkonundan uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları operasyonda N.O., B.O., İ.H.Ö., İ.Y.T ve H.Ö. isimli 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Evde arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette hazırlanmış 8 poşet esrar maddesi, hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işleri devam eden şüphelilerden N.O., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 1'inin yaşı küçük diğer 4 şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA
Narkotik, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:48 Kaynak: İHA
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