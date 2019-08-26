BALKONDA UYUYAN GENÇ KIZ BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

İZMİR'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin tabancasından çıkan kurşun evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) kafasına isabet etti. Olayda ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 22013 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iddiaya göre H.Ç. isimli kişi belinden çıkarttığı tabancayı çıkartarak rastgele ateş açtı. Bu sırada hava sıcaklığı nedeniyle balkonda uyuyan Meryem Uğurlu, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silahlı kavgaya karışan şüpheliler, olay sonrası hızla olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğurlu'yu ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran ekipler, başta H.Ç. olmak üzere kavgaya karıştığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.