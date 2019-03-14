Balkonda Yakalanan Fetö Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde balkona kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde balkona kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve iki yıldan bu yana aranan B.D.'nin, Tunçbilek
Beldesi Merkez
Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla jandarma, şüpheli B.D.'nin evine operasyon düzenledi. Jandarma görevlisince yasal hakları şüphelinin yüzüne okunduğu sırada, balkona yönelerek kaçma girişiminde bulundu. Zanlı, kaçamadan evin balkonunda yakalanarak Tunçbilek Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:17 Kaynak: İHA
Fatih Portakal'a Açılan FETÖ Soruşturmasında Karar Verildi
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı