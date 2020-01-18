Balkonda yanan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
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Balkonda yanan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde balkonda yakılan mangal ateşinin dumanını gören bir vatandaşın 'Ev yanıyor' diye itfaiyeyi araması itfaiye ve 112 ekiplerini alarma geçirdi.

Balkonda yanan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde balkonda yakılan mangal ateşinin dumanını gören bir vatandaşın 'Ev yanıyor' diye itfaiyeyi araması itfaiye ve 112 ekiplerini alarma geçirdi.


Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evin balkonunda yakılan mangalın çıkardığı duman nedeniyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ev yangını ihbarında bulundu. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adreste yangını bulamayan itfaiye ve diğer ekipler, çevrede yaptıkları araştırmadan bir sonuç alamadı.


Bu sırada itfaiye ekiplerini gören bir vatandaş sokaktaki dairelerden birinde ikamet edenlerin balkonda mangal yaktıklarını, daha sonra mangalı söndürürken duman çıktığını, ihbarda bulunan vatandaşın dumanı yangın zannetmiş olabileceğini söyledi. Çevrede bir süre daha araştırma yapan ekipler, olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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