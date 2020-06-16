Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ekipler, su ve yem verdikleri güvercini, Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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