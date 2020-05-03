Balkondaki çocuğun kurşunla hayatını kaybetmesi - Son Dakika

Evinin balkonundayken başına isabet eden kurşunla bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
30 Nisan'da Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evinin balkonunda bulundugˆu esnada kurs¸unla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız c¸ocugˆunun o¨lu¨mu¨ne ilis¸kin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
İki grubun silahlı kavgaya karıştığı ve çocuğun bu sırada yaşamını yitirdiğini belirleyen polis, adresleri tespit edilen 14 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Emniyette sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.