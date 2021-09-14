Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler - Son Dakika

Dün akşam Yakutiye ilçesi Ali Ravi Mahallesi'nde alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K. (37) binanın üst katına çıktı. Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K., etrafına bağırmaya başladı.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi.

MERAKLI KABALIK TELEFONLARINA SARILDI

Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise dikkat çekti. Onlarca kişi ellerine aldıkları telefonlarla saniye saniye yaşananları kaydetti. Film gibi saatlerce yaşananları takip eden meraklı kalabalık, şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi.