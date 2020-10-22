Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı

22.10.2020 17:42
Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı, System.String[]

Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokakta çıkan çatışmada silah seslerini duyarak evinin balkonuna çıkan kişinin başına saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olan şüpheliler yakalandı.

Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokakta çıkan çatışmada silah seslerini duyarak evinin balkonuna çıkan kişinin başına saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olan şüpheliler yakalandı.Olay, önceki gün Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Sokaktan gelen silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak(33), saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Taner Çakmak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınırken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.OLAYDA KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİGüvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin terk ederek kaçtığı kamyonet üzerinde de çalışma yaptı. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, Körfez ilçesinde bir evde saklanan F.T.(30) ve arkadaşı F.K.?yı(50) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.KAYINPEDERİ İLE BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇMIŞLAR

Şüphelilerden F.T.'nin ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile arasında husumet bulunduğunu ve sokak üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balkondaki kişiyi başından vuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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