Son dakika haberleri... AYDIN-BALKONDAKİ KOMBİDEN ÇIKAN YANGINDA İKİ EV KÜLE DÖNDÜ 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde balkondaki kombiden kaynaklanan yangında 4 ve 5'inci katlardaki iki daire kullanılamaz hale geldi. Evlerde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Emekli başkomiser Osman Nuri Yeğenoğlu (62) ve eşi Fadime Yeğenoğlu'nun (61) oturduğu evin balkonunda bulunan kombi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede mutfak bölümünden daireye ve alt katta bulunan dairenin balkonuna sıçradı. Evde 2'si çocuk 5 kişi mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu.

5 KİŞİLİK AİLE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yeğenoğlu çiftine misafirliğe gelen kızları Gülşen Atağur ile torunları Harun Mert Atagur( 8) ve Han Sarp Atagur (4), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.