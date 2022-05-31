Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi

31.05.2022 18:57
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin balkonundan çıkan dumanı gören vatandaşlar, yangın ihbarında bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin balkonundan çıkan dumanı gören vatandaşlar, yangın ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dumanın balkonda yapılan mangaldan kaynaklandığını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonundan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, yangın olduğunu düşünerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine 2 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri apartmana çıkarken, itfaiye ekipleri de merdiven ile dumanların çıktığı balkona ulaştı. Bu sırada evin penceresinden çıkan bir kişi olumsuz olmadığını söyleyerek, içeri girerken, merdivenden balkonu kontrol eden itfaiye ekipleri mangalla karşılaştı. Ev sahibine uyarılarda bulunan ekipler, mangal ateşininin söndürülmesini istedi.

Ekipler daha sonra evden ayrıldı. - KAYSERİ

Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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