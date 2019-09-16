Son Dakika Haberleri: Balkondaki saksıda hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
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Balkondaki saksıda hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

58 dakika önce

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksıda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Balkondaki saksıda hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı, System.String[]

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksıda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nde oturan A.T.'nin evinin balkonunda, saksıda Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, saat 01.00 sıralarında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. A.T.'nin evinde yapılan aramada, balkonda 7 kök Hint keneviri, 50 gram kubar esrar, 3 paket içinde yaklaşık 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Akyaka, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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