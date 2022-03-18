Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi

18.03.2022 19:54
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi

Antalya'da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden şahıs polisleri alarma geçirdi.

Antalya'da balkondan çevreye tabanca ile ateş eden şahıs polisleri alarma geçirdi. Balkondan atlayıp kaçan şahsı ekipler cadde üzerinde bir iş yeri önünde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Bir yakınıyla arasında alacak verecek meselesi bulunan H.H., telefonda yaşadığı tartışmanın ardından birinci kattaki evinin balkonuna elinde tabancayla çıkıp sağa sola iki el ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. H.H.'yi elinde silahla balkonda gören polisler destek istedi. Polislerin geldiğini gören H.H., yakalanmamak için balkondan atlayıp caddeye doğru koşmaya başladı. Ekipler de ara sokaklara dağılıp H.H.'yi yakalamak içi çalışma başlattı. H.H., yaklaşık 200 metre ileride bir iş yerinin önünde kıskıvrak yakalandı. Polislere direnen H.H. güçlükle sakinleştirildi. Polis bölgede şüphelinin attığı silahı arama çalışması da yaptı. Ters kelepçe takılan H.H., yakınlarına, "Su getirin" diye bağırdı. Şahsa bir yakının su verdiği görüldü. Ekip aracına alınan H.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi
Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi

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Muratpaşa, Antalya, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkondaki silahlı şahıs polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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