Ereğli'ye bağlı Alacabük köyünde dün akşam meydana gelen olayda, Erkan A. iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul 'da polis olan Hüseyin D.'yi gördü. Tarafların birbirlerine laf atmasının ardından Erkan A., evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Ziya Dilbaz yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika

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