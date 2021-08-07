Balkondan atılan izmarit kavgası kanlı bitti! Talihsiz adam komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı - Son Dakika

Önceki gün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki Aydoğan Özdemir, balkonunda oturduğu esnada üst kat komşusu Kemal Barış Ç. balkonunda içtiği sigaranın izmaritini aşağıya attı.

KALBİNDEN YARALADI

İzmarit o esnada oturan Özdemir'in balkonuna düştü. İkili arasında balkonda başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Tarafların aşağıya inmesi üzerine çıkan yumruk ve tokatlı kavgada Kemal Barış Ç., Özdemir'i çakıyla kalbinden bıçakladı.

OLAY ANI KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taraflar bir iş yerinin önünden tartışmaya başladıktan sonra birbirlerine tek ve yumruklar attığı görüldü.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından çakıyı atan Ç. hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özdemir'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti.

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Kemal Barış Ç.'yi 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınarak "kasten adam öldürme" suçundan adli işlemi yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.