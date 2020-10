Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da psikolojik rahatsızlığı olan M.E. (45), eline bıçak alıp, boynuna anten kablosu bağladıktan sonra balkondan atlamak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.E., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçtı. M.E. bir kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak üzerindeki bir apartmanın 5'inci katında oturan M.E., saat 06.00 sıralarında eline bıçak alıp balkondan atlamak istedi. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri daire kapısına çıkarken, itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri M.E.'yi balkondan içeriye almak için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E., balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı. Bir süre bu şekilde bekleyen M.E. yarım saatin sonunda sigara istemek için balkon camına yaklaştığı sırada kapıda bekleyen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

HASTANEDEN KAÇTIBinadan çıkartılan M.E. polis nezaretinde ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Buradan kaçan M.E., polis ekiplerince kaldığı apartmanın alt katında bulunan kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.