Son Dakika Haberleri: Balkondan Atlayan 3 Aylık Evli Gamze, Kurtarılamadı

Balkondan Atlayan 3 Aylık Evli Gamze, Kurtarılamadı

54 dakika önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayan Gamze Ç. (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balkondan Atlayan 3 Aylık Evli Gamze, Kurtarılamadı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayan Gamze Ç. (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aşağı Mahalle'deki evinin balkonuna dün saat 20.00 sıralarında çıkan Gamze Ç., iddiaya göre, bir anda korkuluklara tırmanıp, çığlık atarak kendini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 11 Acil Servis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton zemine düşüp ağır yaralanan Gamze Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Genç kadın, daha sonra Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

Yolda duran kalbi 2 kez tekrar çalışırılan Gamze Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 3 aylık evli olan Gamze Ç., aynı gece doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Gamze Ç.'nin olay sırasında evde olduğu ve bir süredir aralarında ailevi sorunlar bulunduğu öğrenilen eşi Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı. Hüseyin Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:48 Kaynak: DHA

Polis, Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa
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