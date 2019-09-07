Son Dakika Haberleri: Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü
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Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü

23 dakika önce

Pendik'te kendini balkondan atan kadın ile onu tutmaya çalışırken kendisi de düşen adam ağır yaralandı.

Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü, System.String[]

Pendik'te kendini balkondan atan kadın ile onu tutmaya çalışırken kendisi de düşen adam ağır yaralandı.


Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, evde eşiyle tartışan kadın tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendini balkondan boşluğa bıraktı. Kocası ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Güzelyalı Mahallesi, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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