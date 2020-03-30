Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı - Son Dakika

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Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı
6 saat önce
Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı Kayseri'de evinin balkonundan atlayan genç kız ağır yaralandı.
Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'de evinin balkonundan atlayan genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Günay Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katındaki ikametinin balkonuna çıkan P.Ş(17), apartman bahçesine atladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç kız, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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