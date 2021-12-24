BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp intihar eden lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16) için ikindide Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Ceylan Akyüz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okul arkadaşları ve öğretmenleri ile sevenleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, cenazede gözü yaşlı anne Ceylan Akyüz'e başsağlığı dilediğinde bulundu.

'KIZIM ARKADAŞ KURBANI OLDU'

Törende ayakta durmakta zorlanan ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan acılı anne Ceylan Akyüz, "Kızım arkadaş kurbanı oldu" diyerek feryat etti. Cenaze aracında kızının ismini gören Akyüz, "Senin ismin burada yazmamalıydı. Buraya layık değil ismin" diyerek sinir krizi geçirdi.

Ceren Naz Ş.'nin cenazesi, kılınan namazının ardından toprağa verilmek üzere Kemer Mezarlığı'na götürüldü.