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BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika

BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI

24.12.2021 18:58

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp intihar eden lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16) için ikindide Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp intihar eden lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16) için ikindide Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Ceylan Akyüz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okul arkadaşları ve öğretmenleri ile sevenleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, cenazede gözü yaşlı anne Ceylan Akyüz'e başsağlığı dilediğinde bulundu.

'KIZIM ARKADAŞ KURBANI OLDU'

Törende ayakta durmakta zorlanan ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan acılı anne Ceylan Akyüz, "Kızım arkadaş kurbanı oldu" diyerek feryat etti. Cenaze aracında kızının ismini gören Akyüz, "Senin ismin burada yazmamalıydı. Buraya layık değil ismin" diyerek sinir krizi geçirdi.

Ceren Naz Ş.'nin cenazesi, kılınan namazının ardından toprağa verilmek üzere Kemer Mezarlığı'na götürüldü.

BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI
BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI

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mevlana, İntihar, Efeler, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALKONDAN ATLAYAN LİSELİ ÖLDÜ, ARKADAŞI SON ANDA KURTARILDI - Son Dakika
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