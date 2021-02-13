Balkondan atlayan Sibel: Öfkeme hakim olamadım (2)

AĞABEYİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan atlayan Sibel Gezici'yle tartışıp, eve kilitleyen ağabeyi Uğur Gezici, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. Gezici'nin olaydan bir gün önce de bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi.

Uğur Gezici'nin tutuklanmasına neden olay iddiaya göre şöyle gelişti: Manavgat'ta yaralamalı trafik kazası ihbarına giden trafik polisi ekipleri, olay yerine vardıklarında park halinde bulunan bir ticari araç ve içerisinde uyuyan bir kişiyle karşılaştı. Uyandırdıkları kişinin yapılan kimlik kontrolünde, Uğur Gezici olduğu ve cezaevinden izinli çıktığını belirleyen ekipler, ticari aracın ise kiralandığını tespit etti. Uğur Gezici'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, aracın arkasında bulunan giyim eşyalarının çalıntı olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, giyim eşyalarının bir butikten çalındığının tespit edilmesi üzerine Uğur Gezici gözaltına alındı. Uğur Gezici'nin yapılan GBT sorgusunda bir gün önce bıçakla yaralama olayına da karıştığı belirlendi.Uğur Gezici'ye, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, araç sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye araç vermekten yine 2 bin 698 TL para cezası uygulandı. Maskesiz sokağa çıktığı için 900 TL idari para cezası uygulanan Uğur Gezici, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeden Alanya Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne götürülmek üzere polis tarafından çıkarılan Uğur Gezici'yi kardeşi Sibel Gezici uğurladı. Uğur Gezici, adliyeden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.