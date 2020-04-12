Balkondan balkona "isim şehir" oynadılar

BURSA - Korona virüsü sebebiyle evde kalan çocuklar vakitlerini böyle geçiriyor. 4 çocuk "isim şehir" oynayarak vakitlerini geçirmeye çalışırken, o anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta oturan çocuklar, evlerinin balkonlarına çıkarak balkondan balkona iletişim kuruyor. 4 çocuk sokakta oyun oynayamadığı için farklı bir yol izledi. Küçük çocuklar balkondan balkona isim şehir oyunu oynadı. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.